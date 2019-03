«Révolution» en lice pour un prix international

Révolution a décroché une nomination aux International Format Awards, un gala qui récompense les meilleurs concepts télé au monde. La cérémonie aura lieu à Cannes le 6 avril, en marge du MIPTV.

Création de Fair-Play et Québecor Contenu, Révolution (ou plutôt Dance Revolution, son titre anglophone) fait partie des finalistes au prix du Meilleur format de téléréalité de compétition. L’émission de danse de TVA se mesurera à plusieurs grosses pointures américaines, dont Making It, du réseau NBC, et The Four, de FOX.

Les International Format Awards sont coproduits par C21Media. Cette année, plus de 270 candidatures ont été soumises. Du nombre, 57 titres ont été retenus dans 10 catégories.

L'émission Révolution sera de retour à TVA en septembre. Les préauditions en vue de la seconde saison ont eu lieu en février.