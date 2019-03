Une seule voie sera ouverte la nuit dans l'une ou l'autre des directions dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine à compter de lundi, en raison de travaux de modernisation des caméras de circulation.

À la même occasion, un nouveau système automatisé de détection des incidents dans le tunnel sera installé, a indiqué le ministère des Transports, vendredi.

Les modifications à la circulation de nuit dans le tunnel seront en vigueur jusqu’à la mi-mai.

Le ministère a ajouté que deux fermetures complètes du tunnel auront lieu, par ailleurs, plus tard ce printemps, à des dates qui restent à préciser.

Le ministère a indiqué que d’autres interventions sont à prévoir dans le tunnel, des travaux de réfection de la chaussée, notamment.

Le tunnel doit par ailleurs faire l’objet d’une réfection majeure devant coûter environ 1 milliard $ et s’étaler sur quatre années.

Le projet est toujours à l’étape de la planification. Un appel de qualification a eu lieu l’an dernier et deux consortiums se sont qualifiés, soit «Relais St-Laurent», composé de SNC-Lavalin Grands Projets, EBC et SNC-Lavalin Capital, et «Renouveau La Fontaine», comprenant Eurovia Infra, Pomerleau, I&S Mobility-Way et Dodin Campenon Bernard.

L’appel de qualification devait être suivi d’un appel de propositions, a annoncé le ministre en novembre dernier.