Un bon budget

Les défis étaient immenses pour François Legault et son ministre des Finances. Lors de la dernière campagne électorale, le parti qui allait par la suite prendre le pouvoir a promis mer et monde aux Québécois.

On comprend que le gouvernement tient parole en priorisant les missions essentielles que sont la Santé et l’Éducation, et en prenant soin de donner un peu d’oxygène aux contribuables. Un signal fort est envoyé au niveau du développement économique avec des montants considérables alloués à Investissement Québec. Puis, la question environnementale est loin d’être négligée, n’en déplaise aux apôtres du totalitarisme vert.