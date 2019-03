Un condo de Griffintown magnifiquement décoré par la designer Maude Coudé alias Renard Flare

L’une des designers d’intérieur que l’on adore suivre sur les réseaux sociaux chez Silo 57, est Maude Coudé alias Renard Flare.

La Montréalaise nous épate constamment avec ses idées déco et les meubles qu’elle déniche pour ses clients. L’un de ses derniers projets qu’elle a partagés sur les réseaux sociaux est un lumineux condo assez compact du projet Arbora dans Griffintown.

page Facebook Renard Flare

La designer a utilisé ses mains de fées et sa créativité afin de transformer l’environnement de Sarah et Olivier en un réel petit paradis urbain. Le style mid-century avec une touche de boho, que Renard Flare adore, est parfaitement équilibré dans ce petit espace.

Si vous habitez un espace compact, cette réalisation de Renard Flare peut vous donner une tonne d’idée pour maximiser votre espace et le rendre chaleureux. En plus, la designer dévoile tous ses secrets sur sa page Facebook. Oui oui! Si vous tombez en amour avec un meuble ou une décoration, Renard Flare indique presque toujours d’où proviennent les items d’une pièce. Si ce n’est pas indiqué, n’hésitez pas à demander!

C’est le temps de s’inspirer pour votre nouvel appart ou votre nouvelle maison!

