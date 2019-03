Accessoires de cuisine: une poêle... au bout du fil

Préparer un repas n’importe où, à la maison, sur la terrasse ou en camping, sans avoir à utiliser la cuisinière et en limitant l’ajout de matières grasses... Voilà ce que permet une poêle électrique !

Deux formats

Photo courtoisie, Starfrit

Offerte en deux formats (12 po x 12 po ou 12 po x 15 po), la poêle électrique Starfrit The Rock permet de concocter une multitude de repas en utilisant peu d’énergie. Elle distribue uniformément la chaleur, présente une surface de cuisson antiadhésive durable, possède des poignées qui restent froides au toucher et une commande de température amovible permettant de déposer la poêle sans fil sur la table, au moment de servir.

Sans éclaboussures

Photo courtoisie, Williams Sonoma

Cette poêle électrique All-Clad vient à votre secours lorsque tous les brûleurs de la cuisinière sont occupés. Réglez la température selon le type de cuisson à exécuter (saisir, frire, braiser, etc.) puis préparez un bon repas en petite ou grande quantité (capacité de 6,6 litres). Ses côtés hauts et droits limitent les éclaboussures, son revêtement antiadhésif empêche les aliments de coller et sa surface de cuisson offre une température uniforme.

Festin familial

Photo courtoisie, Canadian Tire

Rectangulaire et profonde, cette poêle électrique Black & Decker contient un repas complet pour toute la famille. Elle présente une surface antiadhésive limitant l’usage de matières grasses, une commande de réglage de la température, des poignées résistant à la chaleur, un couvercle en verre trempé et des pieds inclinables facilitant le drainage de l’excès de gras.

Allure cuivrée

Photo courtoisie, Canadian Tire

Ce modèle de poêle électrique Copper Chef (12 pouces) avec revêtement antiadhésif se démarque par son allure cuivrée, mais aussi par sa base électrique amovible, facilitant le transport de la poêle à frire bien garnie jusqu’au centre de la table, lorsque le repas est prêt. Celle-ci se glisse aussi au four, puisque la poêle résiste à une chaleur pouvant grimper jusqu’à 850 °F. Son régulateur de température (aussi amovible) permet d’ajuster la chaleur de la surface de cuisson de 100 °F jusqu’à 450 °F.

Précieuse alliée

Photo courtoisie, Breville

The Thermal Pro de Breville, cette grande poêle électrique de 7 litres, possède un élément chauffant papillon de 1800 watts et un thermostat électrique qui assurent une répartition homogène de la chaleur et un contrôle de température (six réglages) sur toute la surface de cuisson (jusqu’à 425 °F). Avec son revêtement antiadhésif, son couvercle en verre trempé doté d’un évent, son bec verseur avec levier à bascule, ses pieds antidérapants ainsi que sa grille de rôtissage, elle est l’alliée parfaite pour la préparation des repas.