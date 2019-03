Une première ministre exemplaire

Je suis en amour. En amour politique et platonique. L’objet de cette émotion ? La première ministre de la Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern. Rarement a-t-on vu une chef de gouvernement agir avec autant de compassion, dignité et aplomb face à une tragédie.

Cela ne s’apprend pas. On l’a ou on l’a pas. Et pour paraphraser la regrettée France Gall, « elle, elle l’a ».