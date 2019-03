Yanni Gourde devra s’expliquer

Chassé de la rencontre face aux Hurricanes de la Caroline pour avoir donné un coup à la tête de Jordan Staal jeudi soir, l’attaquant québécois du Lightning de Tampa Bay Yanni Gourde devra expliquer son geste au Service de sécurité des joueurs de la Ligue nationale de hockey.

Se dirigeant vers la rondelle près de la bande, Gourde a atteint la tête de Staal avec son coude. Ennuyé par Ryan McDonagh, Staal était en train de chuter au moment du contact. Ce dernier est resté dans le match, que le Lightning a finalement remporté 6 à 3.

«C’est un sport rapide et ces choses arrivent, a dit Staal au site web des Hurricanes, avouant du même souffle ne pas avoir vu la reprise. Évidemment, vous ne voulez jamais voir ce genre de coup. J’ai été chanceux de me relever et de bien me sentir.»

Gourde a inscrit 20 buts et totalisé 44 points en 75 parties cette saison. L’athlète de 27 ans dispute présentement une deuxième saison complète dans la LNH.