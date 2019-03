BÉLISLE, Isabelle



À St-Jérôme, le 18 mars 2019, est décédée Mme Isabelle Bélisle à l'âge de 81 ans, épouse de feu Fernand Wilscam.Elle laisse dans le deuil sa fille Linda Lalonde (Luc Bertrand), ses petits-enfants Alexandre (Marilyse) et Sabrina (Amiel), ses arrière-petits-enfants, son frère Jean-Paul Bélisle (Claudette), sa soeur Margo Bélisle (Conrad), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, autres parents et amis.Un merci particulier au personnel du CHSLD Villa Soleil 4e étage pour leur dévouement et les bons soins envers Mme Isabelle Bélisle.Les funérailles auront lieu le vendredi 29 mars 2019 à 11h en l'église Ste-Paule de la paroisse Bon Pasteur (920 rue Labelle, St-Jérôme, QC, J7Z 5M5). La famille y sera présente dès 10h.L'inhumation aura lieu au cimetière de St-Jérôme à une date ultérieure.RÉSIDENCE FUNÉRAIREDESROSIERS & FILS INC.