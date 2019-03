BISSON,Normand



De Laval, le 20 mars 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé M. Normand Bisson, époux de feu Mme Jeanne Goulet.Il laisse dans le deuil ses deux filles: Nicole (Marcel) et Lise (Stéphane), ses petits-enfants: Valérie (Francis), Alexandre, Joannie (Lawrence) et Gabriel, son arrière-petite-fille: Lyvia, son frère Roméo (feu Marie), ses neveux et nièces, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi qu'autres parents et amis.Les funérailles auront lieu en l'église Saint-François-de-Sales, le samedi 30 mars à 14h. La famille recevra vos condoléances au même endroit dès 13h. Direction funéraire: