BÉLISLE, Raymond



À Montréal, le 19 mars 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé Monsieur Raymond Bélisle, tendre époux de Madame Suzanne Lusignan Bélisle.Il laisse dans le deuil son épouse Suzanne, ses enfants Francine, Robert (Carole), Nicole (Pierre), Denise (Jean-François) et Sylvie (Gilles), ses petits-enfants Marianne, Julie, Benoit, Audrey-Ève et Francis ainsi que leurs conjoints, son arrière-petit-fils Florent, sa soeur Huguette (Rolland) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire Urgel Bourgie, Saint-François d'Assise, 6700 rue Beaubien Est, Montréal,le samedi 30 mars 2019 de 13h à 16h. Une liturgie de la Parole aura lieu en son honneur à 16h en la chapelle du complexe funéraire.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Marie-Clarac.