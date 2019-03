COUTURE, Gaston



À Boucherville, le 19 mars 2019, à l'âge de 91ans, est décédé paisiblement M. Gaston Couture, retraité d'Erco, époux de feu Mme Suzanne Forest.Il laisse dans le deuil ses enfants Catherine, Patrice (Sylvie Brière) et Julie (Richard Nadon), ses petits-enfants Gabrielle (Maxime), Francis (Geneviève), Valérie, Vanessa, Etienne, Kim, Charlie (Boris), Juliette (Thomas), son beau-frère Pierre (Yolande), sa belle-soeur Thérèse, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 - Téléc. : (450) 655-0941le vendredi 5 avril de 14h à 17h et de 19h à 21h30, le samedi 6 avril de 12h à 14h30.Les funérailles, en présence des cendres, auront lieu le samedi 6 avril à 15h en l'église Saint-Sébastien, 780 rue Pierre-Viger, Boucherville.