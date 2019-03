PLAMONDON, Jean



Le 18 mars 2019, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Jean Plamondon, ami de coeur de Mme Denise Provost.Il laisse dans le deuil ses enfants Ghislain (Josée), Caroline (Vincent) et Daniel (Anne), ses petits-enfants Simon, Philippe, Audrey et Marie-Pier, ses soeurs Micheline, Cécile, Françoise et Hélène, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:1734, PRINCIPALE, STE-JULIE, QC J3E 1W7Tel: (450) 467-4780 www.salondemers.comle vendredi 29 mars 2019 de 18h à 21h ainsi que le samedi 30 mars 2019 dès 9h. Les funérailles suivront samedi à 11h en l'église de Ste-Julie.