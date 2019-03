CHAPUT, René



Au CISSS Lanaudière, le 18 mars 2019, à l'âge de 70 ans, est décédé M. René Chaput, fils de feu Rhea Lachapelle et feu Maurice Chaput, demeurant à Joliette et natif de St-Esprit.Le défunt laisse dans le deuil son fils Patrick (Roxane Desbiens-Courchesne), ses petits-enfants: Laurence et Jacob, la mère de son fils Diane Ethier, son frère et sa soeur Francine (François Charbonneau) Michel (Micheline Dragon) ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Ethier, neveux et nièces, autres parents et amis.Sa famille sera présente à l'église de St-Esprit le samedi 30 mars à 13h30 pour recevoir vos condoléances suivi des funérailles à 15h.Des dons pour l'Association pulmonaire du Québec seraient appréciés.COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DE MONTCALM