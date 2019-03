DEGUIRE, Gaston



À l'hôpital Cité de la Santé, le jeudi 14 mars 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé Gaston Deguire, époux d'Édèse Fillion.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants et leurs conjoint(e)s, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le vendredi 5 avril 2019 de 14h à 17h et 19h à 21h, samedi dès 9h.Les funérailles seront célébrées le samedi 6 avril 2019 à 11h en l'église St-Elzéar 16, boul. St-Elzéar, Laval.Des dons à la Société Alzheimer seraient appréciés.