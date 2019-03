BOULAIS (née Clermont), Lise



Subitement, à l'hôpital du Haut-Richelieu, le 20 mars 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Lise Boulais, née Clermont, épouse de M. Jacques Boulais, demeurant à Saint-Jean-sur-Richelieu.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Robert (Jeanne Boulais), Johanne (Gilles Brosseau), Jocelyn (Bélinda Moreno), Chantal (Réal Paquette) et Carole (Serge Dumont); ses petits-enfants: Marie-Andrée, Philippe (Kathyane Lussier) et Janie Boulais, Zachary et Léandre B.-Paquette, Kiève Dumont et Francis Brosseau (Tania Beaupré); son frère et sa soeur: Jacques et Jocelyne (Denis Lord), ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis.Venez célébrer la vie de Lise ce vendredi 29 mars 2019 dès 18h au:SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2X 5P9450-390-1111Où un hommage lui sera rendu à 20h.En sa mémoire, des dons à La Fondation santé de l'hôpital du Haut-Richelieu seraient appréciés. Des formulaires seront disponibles au Complexe ou vous pouvez donner en ligne au: www.fondationsante.compeuvent être transmis via notre site web au:www.complexehr.com