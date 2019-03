MORIN, Mariette (née Savard)



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mariette Morin (née Savard), survenu le mercredi 13 mars 2019.Elle est allée rejoindre son mari Jean Morin, sa mère Blanche Guibord, son père Léopaul Savard, sa soeur Huguette Savard et ses deux frères Roger et Robert Savard.Elle laisse dans le deuil son garçon Christian Morin (Guylaine Sauvé) avec sa fille Sandra Morin et ses deux arrière-petites-filles Lorie et Élyane; son garçon Patrick Morin (Sylvie Corbeil) et leurs deux garçons Jean-Érick et Tristan Morin.Elle laisse aussi dans le deuil ses soeurs Paulette Savard (Jacques Lapierre), Louisette Savard (Lucien Amesse), son beau-frère André Fortin (Huguette), sa belle-soeur Ginette Savard (Roger), ses neveux, ses nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 30 mars 2019 de 9h à 12h et de 13h30 à 16h et une cérémonie suivra à la chapelle du:4525, CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V 1E7514 342-8000 www.dignitequebec.comNous remercions le personnel du Centre d'hébergement de Farnham pour la qualité des soins prodigués, la compassion et l'amour manifestés à l'endroit de Mme Morin.