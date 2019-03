BRATHWAITE-CALLENDER

Nolande Yvonne



Nolande Yvonne Brathwaite-Callender est décédée le 16 mars 2019, à l'âge de 86 ans. Fille d'Anton Haynes et d'Alice Coombs, elle était née le 27 janvier 1933 à Bridgetown, Barbade. Elle a quitté sa ville natale en 1960 pour devenir une infirmière diplômée au Canada, son nouveau pays d'adoption. Elle s'était mariée à Dudley Mitch Callender, le 8 août 1960, et ensemble ils avaient deux enfants, Ian et Wayne Callender.Elle laisse dans le deuil ses deux enfants, sa grande famille et ses amis, elle était la mère de coeur de nombreux autres enfants en plus des siens.Un service funéraire aura lieu le vendredi 29 mars 2019 à 11h au:4525 CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉALLes visites auront lieu le jeudi 28 mars de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le vendredi 29 mars entre 9h et 10h30.À la place de fleurs et couronnes, la famille demande que ces marques d'amitiés soient remplacées par des dons aux sociétés, de votre choix, en faveur de la lutte contre le cancer.