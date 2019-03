SOREL, Jacques



De Lacolle, le 21 mars 2019, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Jacques Sorel, époux de premières noces de feu Mme Marie-Andrée Deschênes et en secondes noces Mme Lucie Lucier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Nancy (Stéphane), Dominique et Gilles (Julie), ses petits-enfants Samuel, Benjamin, Félix et Émile, la fille de son épouse Natalie et son petit-fils Loukas, beaux-frères, belles-soeurs, son cousin et complice Alain (Nicole), de nombreux autres cousins, cousines, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au salon funéraire:le vendredi 29 mars 2019 de 13h à 16h et de 18h et de 21h, le samedi 30 mars dès 11h, suivi d'une liturgie à 14h en la chapelle du salon.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation Haut-Richelieu-Rouville ou la Fondation des maladies du coeur seraient appréciés.