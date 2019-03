DESLANDES, Daniel



1949 - 2019À Boucherville, le 1er mars 2019, à l'âge de 70 ans, est décédé Monsieur Daniel Deslandes.Précédée par sa petite-fille Audrey, son frère André et sa soeur Mariette, il laisse dans le deuil sa fille Caroline, son fils Benoit (Christiane) ses petits-fils Nicolas, Félix, Louis-Alexis et Raymi; ses frères et soeurs Madeleine (Paul), Francine (Roland), Louise, Jacques (Lise), Pierre et Hélène (Louis); son beau-frère Jean-Guy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 30 mars 2019 de 10h à 15h30 au complexe:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h à l'église Sainte-Famille de Boucherville.