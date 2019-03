BOURRET, Hélène



Le 21 mars 2019, à l'âge de 72 ans, est décédée Mme Hélène Bourret, épouse de M. Constantino "Tony" Sorgente.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils Fréderic et Louis (Nathalie), ses petits-enfants, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis, tout particulièrement ses amies golfeuses.La famille recevra vos condoléances au:1734, PRINCIPALE, STE-JULIE, QC, J3E 1W7Tel: (450) 467-4780 www.salondemers.comle samedi 30 mars 2019 de 18h à 21h ainsi que le dimanche 31 mars 2019 de 11h à 18h.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Charles-Lemoyne.