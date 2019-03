BLAIS, Gérard



Né à St-Elzéar de Beauce, M. Gérard Blais est décédé à Laval, entouré de ses enfants, le 16 février 2019 à l'âge de 89 ans.Époux de feu Marie-Paule Bastien, il laisse dans le deuil ses enfants: Jacques (France), Louis (Luce) et Nathalie, ses petits-enfants: Simon, Pierre-Olivier, Anne-Sophie, Mathieu, Florence, Laura, Andréanne et Rafael, sa soeur Marguerite, ses belles-sœurs Françoise et Lise, son amie Thérèse ainsi que ses neveux et nièces et plusieurs proches.La famille recevra vos condoléances le vendredi 29 mars de 19h à 21h et le samedi 30 mars de 9h à 10h30, au complexe funéraireUne célébration religieuse aura lieu le samedi 30 mars à 11h à l'église St-Maurice de Duvernay au 1961 Ivry à Laval.Vos marques de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation de la Cité de la Santé de Laval à la mémoire de Gérard Blais.