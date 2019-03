LAVIOLETTE, Pierre "Pete"



À Brossard, le 12 mars 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé Pierre "Pete" Laviolette, fils de feu Gilberte Payette Laviolette et de feu Marcel Laviolette, précédé par ses frères Guy-René et Marc Laviolette.Il laisse dans le deuil sa bien-aimée conjointe Nicole Moreau, ses frères Claude, Raymond et André ainsi que leur conjointe, sa belle-famille, neveux, nièces, cousins, cousines et plusieurs amis.C'est en toute simplicité, à la demande de Pierre, que la famille recevra vos condoléances le samedi 30 mars 2019 à 12h30, suivi d'une messe à 13h30 à la chapelle de la Résurrection du cimetière Notre-Dame-des-Neiges, 4601, ch. Côte-des-Neiges, Montréal, H3V 1E7.Pierre et Nicole désirent remercier le Dr Real Lapointe, en oncologie hépatobiliaire, de l'hôpital St-Luc, pour sa bienveillance et pour la qualité des soins prodigués ainsi que le Dr Jacques Gauthier qui a suivi Pierre pendant les 10 dernières années. Merci également à la Dr Lison Des Marais, du service de la santé de l'Université de Montréal pour son empathie et soutien médical pendant plus de 20 ans.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la maison de soins palliatifs Victor-Gadbois, 1000 rue Chabot, St-Mathieu-de-Beloeil, QC, J3G 4S5, en faisant référence à Pierre Laviolette.