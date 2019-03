LYNCH, Daniel



À St-Mathieu-de-Beloeil, le 16 mars 2019, à l'âge de 68 ans, est décédé M. Daniel Lynch, de Mercier, époux de Mme Suzanne Bibaud.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Nancy (Frank Petit) et Francis (Audrey Gaudet-Gagnon), ses petits-enfants Benjamin, Mathieu et Maude, sa soeur Johanne (Yves Gauthier), sa belle-soeur Jocelyne, ses neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle vendredi 29 mars à compter de 17h, suivi d'une célébration d'adieu à 20h30, en la chapelle du complexe.Un merci tout spécial à Marielle Charron et Richard Arguin.Au lieu de fleurs, des dons à la Maison Victor-Gadbois seraient appréciés.