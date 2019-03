LEFEBVRE, Marie-Rose



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Marie-Rose Lefebvre, survenu à Laval, le 13 mars 2019, à l'âge de 91 ans. Elle part rejoindre ceux qu'elle aime, dont son époux Arthur Cadotte et sa fille Francine.Elle laisse dans le deuil sa fille Ginette (Roger), ses petits-enfants : Karine et Jean-François, ses arrière-petits-enfants : Ludovic, Melissa et Leticia, sa soeur Noëlla, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que d'autres proches parents et amis.La famille recevra les condoléances en, le samedi 30 mars 2019 à partir de 13h30. Les funérailles suivront dès 14h30.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don en son honneur à la Maison des Soins Palliatifs de Laval.