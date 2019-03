VAILLANCOURT, Conrad



Le 18 mars 2019, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Conrad Vaillancourt, de Châteauguay.Il laisse dans le deuil sa conjointe, depuis plus de 30 ans, Stanislawa Christine Glowczyk Stepien, ses filles Sacha Josée Hynds (Ken Hynds) et Lucie Vaillancourt (Yvon Riendeau), ses petits-enfants Maya et Denver, ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 30 mars à compter de 13h30, suivi d'un hommage à 17h, en la chapelle du complexe.