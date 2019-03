BEAUCHAMP, Jean

(née Thompson)



À Châteauguay, le 16 mars 2019, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Jean Thompson, épouse de feu M. Gilles Beauchamp.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Joanne (Michel), Francine (Denis), Lynn-Louise (Richard) et Roxanne (Enzo); ses petits-enfants: Philippe, Jean-Dominique, Alexandre, Andrée-Anne, Lydia, Simon, Vincent et Giancarlo, ainsi que ses arrière-petits-enfants: Margot et Laurent. Précédée dans la mort par son frère Martin (Ethel) et ses soeurs Margaret, Sadie et Catherine, elle laisse également dans le deuil sa soeur Alexa Petersen, sa belle-soeur Mercedes (feu Jacques) et son beau-frère Mirel (Raymonde), ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 29 mars 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 30 mars 2019 de 9h à 10h30 au complexe funéraire. Les funérailles auront lieu le samedi 30 mars 2019 à 11h à l'église Sainte-Marguerite d'Youville (130, boul. Saint-Jean-Baptiste, Châteauguay)96, BOUL. SAINT-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comAu lieu de fleurs, en sa mémoire un don à la Fondation Anna Laberge ou à l'Institut de Cardiologie de Montréal serait apprécié.La famille tient à remercier le personnel du Centre hospitalier Anna-Laberge pour leur gentillesse et leurs excellents soins.