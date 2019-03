SOULIÈRES, Laurent



À Montréal, le 21 mars 2019, à l'âge de 71 ans, est décédé M. Laurent Soulières, époux de Mme Céline Caron Soulières.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Rémi-David (Geneviève) et Julien, ses petits-enfants Élizabeth et Marianne.Il sera aussi regretté par ses frères et soeurs: Francine (Richard), Daniel et Jean, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire Saint-François d'Assise, Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien E, Montréal,le samedi 30 mars 2019 de 13h à 17h. Une liturgie de la Parole sera tenue en son honneur à 17h en la chapelle du complexe funéraire.