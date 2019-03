BEAUGRAND-CHAMPAGNE

Suzanne (née Legendre)



Le 20 mars 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Suzanne Legendre, épouse de M. Fernand Beaugrand-Champagne depuis 64 ans.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: François (Carole Berthiaume), Lucie, Guy, ses petits-enfants adorés: Yan (Sophie Pétré), Jonathan (Patricia Ménard), Francis (Sabrina Béliveau) et Pénélope, de même que ses arrière-petits-enfants Océane et Liam. Elle laisse également ses frères Robert (Mariette), Raymond, ses soeurs Henriette, Marguerite (Fernand St-George), ses belles-soeurs Reine-Aimée, Lorraine, Cécile (Aurélien Blais), son beau-frère René (Jeanne Moisan) ainsi que ses nombreux neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 24 mars de 14h à 17h et de 19h à 21h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 3955 ch. Côte-de-Liesse, Ville St-Laurent, H4N 2N6.Les funérailles seront célébrées le lundi 25 mars 2019 à 10h, en l'église Saint-Laurent, située au 805 boul. Ste-Croix, Ville St-Laurent.La famille tient à remercier sincèrement l'équipe dévouée d'infirmières et de préposés du 4eE du CHSLD St-Laurent pour les excellents soins prodigués à notre mère Suzanne durant les 6 dernières années. Et un merci tout spécial à son excellent médecin le Dr Trung Hong Bap Son pour son dévouement.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Petits frères des pauvres.