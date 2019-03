8 bonnes raisons de faire un «road trip» printanier à Saint-Sauveur

L’arrivée officielle (bien que subtile) du printemps vous donne le goût de partir sur la trotte? Pour votre prochain road trip, pensez à Saint-Sauveur-des-Monts, à 1h de route de Montréal, au coeur des Laurentides. Vous y aurez facilement de quoi occuper un week-end ou une journée!

Voici quelques-unes des choses à faire... en plus des magasins d’entrepôt:

1. Bruncher chez Orange et Pamplemousse

Crêpes bretonnes, pancakes, oeufs bénédictine, bulles et cocktails: le bistro Orange et Pamplemousse sert le brunch tous les jours jusqu’à 14h pour le plus grand bonheur des habitués et des visiteurs de passage.

2. Profiter des pistes du Sommet Saint-Sauveur

Bien sûr, qui dit Saint-Sauveur dit ski et snowboard. La saison de glisse achève, mais vous avez encore le temps de dévaler les 40 pistes de la fameuse montagne. Notez que le Sommet Saint-Sauveur, bien connu pour son ski de soirée durant l’hiver, ferme à 17h à compter du 31 mars.

3. Relaxer au Polar Bear’s Club

Situé à Piedmont, à 10 minutes de Saint-Sauveur, le Polar Bear’s Club est un classique dans le monde des spas nordiques québécois. Il est dans le paysage depuis 1964, au bord de la rivière à Simon, et a récemment rénové plusieurs de ses installations.

4. Se bourrer la face à la cabane à sucre

Nappes à carreaux, murs en bois de grange, oreilles de crisse et tire sur la neige: la cabane à sucre Arthur Raymond vous propose une partie de sucre traditionnelle sur le top d’une montagne. L’histoire de l’endroit remonte à 1954 et les produits sont faits sur place. Pour une cabane avec options végé et véganes, optez plutôt pour l’Érablière du versant Avila.

5. S’offrir une descente en «Viking» à 35 km/h

Faites-vous croire que vous êtes dans les Alpes grâce à cette «montagne russe alpine» appelée Le Viking. Vous descendrez la montagne sur 1,5 km à bord d’une luge sur rails, à une vitesse pouvant atteindre 35 km/h. Et non, ce n’est pas juste pour les enfants!

6. Déguster un sandwich ou un chocolat chaud chez Gusto

Ce café lumineux propose des sandwichs gourmands et des salades, ainsi que des cocktails et boissons chaudes qui vont du cortado au «chococho lavande» en passant par le «tumeric latté». À déguster sur la terrasse dès qu’il fera chaud.

7. Faire du pédalo (ou du SUP) à la plage du mont Habitant

En été, une option supplémentaire s’offre à vous: la petite plage sablonneuse qui se trouve au pied du mont Habitant, où il est possible de louer des pédalos et des planches à pagaie (SUP).

8. Se reposer dans ce chalet dans les bois

Airbnb

Ce ne sont pas les chalets qui manquent à Saint-Sauveur - ni les condos et les hôtels d’ailleurs - mais on vous suggère celui-ci si vous êtes dans le mood pour un peu de luxe et beaucoup de lumière. Affichée sur Airbnb, cette demeure est bordée par 40 km de sentiers de randonnée.

À partir de 89 $ par nuit (plus les frais de service et de ménage).

* Vous avez un grand coeur d'enfant ou bien vous partez en famille? Pensez aussi aux glissades des Pays d’en Haut et au parc aquatique Saint-Sauveur.