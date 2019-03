BEAUCHAMP (née Poirier)

Béatrice



À Ste-Agathe-des-Monts, le 21 mars 2019, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Béatrice Poirier, épouse de feu Donald E. Beauchamp.Elle laisse dans le deuil ses enfants Donald Jr. (Lise), Lynne (Pierre), Guy (Guylaine) et Daniel (Josée), ses 8 petits-enfants et ses 7 arrière-petits-enfants, son frère et ses soeurs, ses grands amis Johnny et Nicole ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele samedi 30 mars de 13h à 16h. Une cérémonie aura lieu à 16h au même endroit.