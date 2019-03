ROCHON, Monique



À Verdun, le 10 mars 2019, est décédée à l'âge de 82 ans, Mme Monique Rochon (retraitée de la Caisse populaire de Verdun).Elle laisse dans le deuil sa soeur Rita (Albert Rozzi), ses belles-soeurs Lili Langlois (feu René Rochon) et Sylvia Frédéric (feu Arthur Rochon), ainsi que ses cousins, cousines et plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, le samedi 30 mars 2019 dès 10h, suivi du service religieux à 11h en la Chapelle de La Résurection du cimetière Notre-Dame-des-Neiges, 4601 ch. de la Côte-des-Neiges, Montréal.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation canadienne du rein seraient appréciés. Direction funéraire:LAURENT THÉRIAULT514-769-3867