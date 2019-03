JULIEN, Denise

(née Phaneuf)



À Beauharnois, le 22 mars 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Denise Phaneuf, épouse de feu Ludovic Julien.Elle laisse dans le deuil son fils François Julien (Josée Myre), ses neveux et nièces, ses cousins et cousines de même qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera le mardi 26 mars 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le mercredi 27 mars 2019 de 9h à 10h30 auSTÉPHANE GENDRON110, RUE ST-LAURENT(angle Richardson)BEAUHARNOIS 450-225-2200Les funérailles se tiendront le mercredi 27 mars 2019 à 11h en l'église Saint-Clément de Beauharnois. L'inhumation suivra au cimetière de la paroisse.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.