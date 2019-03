DUGAS, Guy



À Laval, le 12 mars 2019, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Guy Dugas, fils de feu Amédée Dugas et de feu Alcida Bugeaud. Il était l'époux bien-aimé de Mme Suzanne St-Pierre.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Jean et Charles (Gerlie Agunos), ses petits-enfants, Francine et Gaylle, ses arrière-petits-enfants, Shyrine, Sheantelle et Sharlotte, ses frères, Alphonse (Denise Destrempes) et Lucien (Fernande Roiereau), ses soeurs, Thérèse et Céline, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 30 mars 2019 de 10h30 à 12h à la:Une liturgie de la Parole sera célébrée à 12h en la chapelle du même lieu.