MERCIER, Mariette



À Montréal, le 4 mars 2019, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Mariette Mercier de St-Marcel-de-L'Islet, fille de feu Marie-Louise Morin et feu Edgar Mercier.Elle était la soeur de feu Yvette (feu Léopold Dancause), feu Lauréat (feu Jeanne-D'Arc Bernier), feu Robert (feu Jeannine Provost), feu Henri (feu Italia Giagnacovo), feu Gaston (feu Céline Pelletier) et feu Jeannine (Gabriel M Séguin).Elle laisse dans le deuil ses frères et sa soeur : Léo (feu Diane Hébert) sa compagne Pauline Villeneuve, Denis, Micheline (Roger Mayrand), autres parents et amis.Une célébration de la Parole pour Mme Mercier sera célébrée à St-Marcel-de-L'Islet le samedi 30 mars à 14h. La famille recevra parenté et amis à 13h à l'église paroissiale. L'inhumation au cimetière aura lieu à une date ultérieure.Un sincère merci au personnel du CHSLD Légaré pour les précieux soins prodigués.