PARENT, Claire



14 septembre 1934 - 16 mars 2019À L'île-Bizard, le 16 mars 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée Mme Claire Parent.Elle laisse dans le deuil ses neveux Pierre (Johanne) et Serge (Chantal), son filleul Michel (Nathalie), sa soeur Jocelyne, ses frères Gaëtan et Guy ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, parents et amis.Elle part donc rejoindre sa mère Rollande Parent et ses autres frères et soeurs qui l'ont précédée.La famille recevra les condoléances le samedi 15 juin 2019 à compter de 8h30 à la Chapelle Notre-Dame-de-la-Résurrection du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges, 4601 ch. Côte-des-Neiges, Montréal, QC, H3V 1E7. Les funérailles suivront à 9h30 au même endroit.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Denis-Benjamin-Viger, plus particulièrement le personnel du 2e étage, pour leur soutien et les bons soins prodigués.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHSLD Denis-Benjamin-Viger en sa mémoire.