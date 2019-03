À 42 ans, Zdeno Chara prolonge son contrat

Le défenseur géant des Bruins de Boston Zdeno Chara a accepté une prolongation de contrat d'un an avec la formation du Massachusetts, samedi matin.

Chara, qui a célébré son 42e anniversaire de naissance plus tôt cette semaine, disputera donc une 22e saison dans la Ligue nationale de hockey et une 14e avec les Bruins. Le Slovaque avait porté les couleurs des Islanders de New York et des Sénateurs d’Ottawa en début de carrière.

Le salaire de base du capitaine de l'équipe pour la saison 2019-2020 sera de 2 millions $. Il pourrait également toucher des bonis allant jusqu'à 1,75 million $.

En 55 parties cette saison, Chara a amassé 11 points, dont quatre buts.