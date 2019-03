CLOUÂTRE (née PALMERI)

Frances



Le 18 mars 2019, à l'âge de 84 ans, est décédée paisiblement madame Frances Palmeri, épouse de feu Pierre Clouâtre.Maintenant aux côtés de son époux, de sa mère Filippa et de son père Vito, elle laisse dans le deuil ses filles Julie (Joe) et Patricia (Kevin), sa soeur Toni (feu Bill), sa filleule et cousine Maryanne, ses grandes amies Teresa et Len, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le lundi 25 mars de 19h à 21h au salon de laLes funérailles auront lieu le mardi 26 mars à 11h en l'église Ste-Geneviève (16037 Gouin Ouest, Ste-Geneviève).La famille aimerait remercier le personnel de la Résidence de Soins Palliatifs de L'Ouest de l'Ile, tous ses amis et le personnel de Vent de L'Ouest ainsi que les infirmières de l'hôpital Lasalle pour leurs bons soins et leur soutien.Préféré à l'envoi de fleurs, votre témoignage de sympathie peut se faire par don à la Résidence de Soins Palliatifs de L'Ouest de l'Ile, la Société Alzheimer ou à la Société canadienne du cancer.