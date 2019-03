Agressions sexuelles dans les avions: un phénomène inquiétant

WASHINGTON – Le nombre d’agressions sexuelles perpétrées à bord des avions augmente à un rythme alarmant, rapporte le New York Times.

Selon le journal, les chiffres actuels sont approximatifs puisqu’il n’y a pas vraiment de centre d’échange de données. Les agressions à bord des avions se passeraient aussi bien en plein jour que durant la nuit.

Il y a un an, le FBI a lancé une campagne de sensibilisation concernant ce phénomène et, depuis, des efforts sont mis de l’avant pour endiguer le problème.

Selon la police fédérale, le nombre de ces agressions signalées est passé de 38 en 2014 à 63 en 2017. En 2018, 39 cas ont été signalés.

Le journal cite notamment le cas d’un homme condamné aux États-Unis à neuf ans de prison pour une agression sexuelle commise sur une femme dans un avion, alors qu’il était assis entre son épouse et sa victime. En août, une passagère a décrit sur Twitter comment un homme se masturbait assis à côté d'elle pendant des heures.

Pas plus tard qu’en janvier dernier, un Canadien de 28 ans a aussi été accusé par la police fédérale australienne d'avoir agressé sexuellement deux agentes de bord lors d'un vol entre Hong Kong et l'Australie.

En entrevue avec le New York Times, Laura Palumbo, directrice des communications au National Sexual Violence Resource Center de Harrisburg, en Pennsylvanie, croit que ces cas d’agressions sont de plus en plus médiatisés grâce à l'émergence du mouvement #MoiAussi («#MeToo»).

Pour le professeur de sociologie Kris Macomber, les agressions sont essentiellement une extension de ce que les femmes ont longtemps enduré dans d'autres espaces publics, comme les rues, les bus et le métro. Il estime que les prédateurs préfèrent ignorer la crainte de se faire prendre en raison d’un sentiment de contrôle.

Il souligne également qu’on vit dans une «ère de distraction» au cours de laquelle les passagers regardent des films, écoutent de la musique ou prennent des médicaments pour dormir, ce qui rend moins probable l'intervention d’autres passagers.

