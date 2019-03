Au cœur du quotidien des Québécois

Chaque jour, les familles québécoises garnissent leur table d’une variété de produits sans toujours réaliser tout le travail qui se cache derrière leur fabrication. Près de 50 % du contenu de nos assiettes est produit ou transformé au Québec par les quelque 2000 entreprises du secteur de la transformation alimentaire qui emploient près de 70 000 personnes.

Avec un chiffre d’affaires de 29 milliards de dollars, cette industrie est un moteur économique indispensable pour le Québec. « Encore trop peu de gens savent que la transformation alimentaire est le secteur manufacturier le plus important au Québec. Il contribue à près de 8 milliards de dollars de son PIB, devançant même l’industrie aéronautique », soutient Pierre Rivard, président du conseil d’administration du Conseil de la transformation alimentaire du Québec.

Une passion familiale

L’industrie de la transformation alimentaire est bien enracinée au Québec puisqu’elle est présente sur l’ensemble du territoire. Elle est composée d’une diversité d’entreprises, des grandes multinationales de même que des PME familiales comme La Petite Bretonne, un fabricant de pâtisseries et viennoiseries de Blainville fondé en 1966 par Serge Bohec.

Toujours en poste, le PDG a eu le bonheur de voir ses enfants suivre ses traces. « J’ai commencé à travailler dans l’entreprise à 9 ans en faisant quelques livraisons. À 18 ans, je me suis découvert un intérêt pour les ventes », raconte Dominique Bohec, qui est aujourd’hui vice-président des ventes et du marketing. Il travaille de très près avec sa sœur Annick qui est directrice de la logistique du transport. La troisième génération est aussi présente dans l’entreprise qui emploie 200 personnes.

La Petite Bretonne a bien changé depuis ses débuts. D’une production artisanale, elle a automatisé une grande partie de ses opérations, elle qui confectionne au-delà d’un million de chocolatines par jour et des dizaines de milliers de biscuits à l’heure. Elle a investi récemment plus de 2 M$ en robotique pour accroître la productivité de ses deux usines. « Des investissements nécessaires pour pallier le manque de travailleurs, explique Dominique Bohec. En automatisant les tâches répétitives, cela nous permet d’offrir des emplois plus spécialisés afin d’attirer les travailleurs. »

Le recrutement et la rétention du personnel restent néanmoins un grand défi pour la PME comme pour l’ensemble des entreprises du secteur de la transformation alimentaire. « Notre industrie n’échappe pas à la pénurie de main-d’œuvre que connaît le Québec, explique Pierre Rivard. Nous offrons une grande variété d’emplois où les technologies prennent plus de place que jamais. On se doit de mieux faire connaître les postes qui sont disponibles à la grandeur du Québec. »

Place à l’innovation

La transformation alimentaire, c’est une industrie qui carbure à l’innovation. Autant pour assurer la qualité des produits qui sont soumis à des normes de plus en plus sévères que pour répondre à l’évolution de la demande des consommateurs soucieux d’adopter une alimentation saine et équilibrée, et ce sans sacrifier le goût ! Élisabeth Bélanger, présidente-directrice générale de la Maison Orphée, est bien placée pour le savoir. Cette entreprise familiale de la région de Québec a été la première à importer de l’huile d’olive vierge dans les années 1980, un produit devenu un essentiel dans les cuisines d’ici. « Le palais des consommateurs a beaucoup évolué depuis 25 ans. Ils veulent un produit raffiné et distinct, qui goûte bon et qui leur permet de laisser libre cours à leur créativité dans la fabrication des recettes », dit-elle.

Au fil des années, la Maison Orphée a enrichi sa gamme de produits. Elle offre aujourd’hui différentes sortes d’huile, dont celles de canola, de tournesol et sésame, qui sont faites à base de grains cultivés au Québec, en plus des moutardes et des vinaigrettes. La PME s’apprête à lancer une variété de quatre mayonnaises fraîches, un produit qui a nécessité pas moins de 18 mois de travail.

Nouvelle classe de spiritueux

L’innovation, c’est aussi ce qui anime les propriétaires de la Distillerie Shefford, Gérald Lacroix et sa conjointe Josée Métivier, qui sont en train de créer une nouvelle classe de spiritueux avec l’Acerum, une eau-de-vie d’érable. Le produit a été mis en marché en 2017 et est en attente de recevoir son appellation réservée. « On travaille sur ce projet depuis plus de trois ans », raconte M. Lacroix.

Pour obtenir son appellation réservée, l’Acerum – qui signifie érable en latin – doit répondre à un strict cahier de charges. « C’est une façon d’en assurer l’authenticité et la qualité de sa fabrication. Il deviendra un produit emblématique du Québec sur les marchés étrangers, comme les Écossais ont le scotch et les Français le cognac », explique le distillateur qui s’est associé à deux autres entreprises, la Distillerie du St. Laurent et le Domaine Acer, pour fonder l’Union des distillateurs de spiritueux d’érable (l’UDSÉ).

► Le contenu de cette page a été produit par le département publicitaire du Journal en collaboration avec le Conseil de la transformation alimentaire du Québec.

