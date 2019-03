OSTIGUY (née BRISEBOIS)

Marie-Reine



À Montréal, le 14 mars 2019, à l'âge de 73 ans, est décédée Marie-Reine Brisebois Ostiguy.Elle laisse dans le deuil son mari Pierre Ostiguy, ses enfants, Nathalie, Linda et Pierre Jr. (Isabelle Albert), ses petits-enfants, Tania, Catherine, Nicolas et Julien. Elle laisse également ses frères et soeurs, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le samedi 6 avril de 14h00 à 17h00 et de 19h00 à 21h00.