Bob Marley revit à l’Écran

Le producteur québécois, Éric Hébert, qui a récemment conçu la série La Jamaïque au goût de Marley, travaille sur un documentaire avec les enfants de Bob Marley, a appris Le Journal. « Je veux que l’on découvre l’homme derrière la légende », dit-il.

Éric Hébert n’a pas fini de parler des Marley. Après dix épisodes de La Jamaïque au goût de Marley, diffusés à MusiquePlus cet hiver, le producteur a voulu poursuivre le travail en compagnie du fils de la légende, Rohan Marley.

« Dès nos premières discussions, on était d’accord de faire la suite des choses avec ce documentaire-là, dit-il. Rohan trouve ça important qu’on parle de son père, mais à travers ses enfants. »

Intitulé I Am My Father’s Legacy: The Untold Stories of the Marley Family, le documentaire devrait durer 90 minutes et se tourner l’hiver prochain.

« On a commencé l’écriture. On est présentement en discussions avec des distributeurs internationaux », indique le producteur.

La veuve de Marley

En plus de certains des 11 enfants légitimes du musicien qui participeront à l’aventure, l’équipe du documentaire aimerait confier la narration du film à la veuve de Bob Marley, Rita. « Ce serait notre gros coup », mentionne le producteur.

De son côté, en plus du Québec, la série La Jamaïque au goût de Marley a aussi été vendue en Asie, en France et bientôt en Angleterre. « Ça commence à faire des bébés, je suis bien content, car ça prend du temps », conclut Éric Hébert.