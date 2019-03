GAUTHIER, Serge



Le 19 mars 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé Serge Gauthier, époux de Nicole Champagne.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Denis et Marie-France, ses petits-enfants Marie-Ève, Joanie, Francis, Valérie et Sandrine, ses arrière-petits-enfants Alicia, Cassidy et Èvely, son frère Jean-Paul, ses soeurs Odette (Normand), France (Claude), Nicole, Danielle (Kevin) et Patricia (Paul-Henri), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 29 mars de 14h à 17h et de 18h30 à 21h à:7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2www.dignitequebec.comUne cérémonie en sa mémoire aura lieu à 21h au salon.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC serait apprécié.