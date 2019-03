MAILLÉ, Françoise (née Alarie)



De St-Jovite, le 19 mars 2019, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Françoise Alarie, épouse de feu M. Philippe Maillé.Elle laisse dans le deuil ses enfants Marlène, Danielle et Yves (Line), ses petits-enfants Marina (Antoine) et Raphaël, son frère Maurice (Simone), ses soeurs Pierrette, Lucette et Ghislaine (feu Luc Boivin), plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi qu'autres parents et amis.Elle sera exposée le vendredi 5 avril de 14h à 17h et de 19h à 21h, le samedi 6 avril dès 9h au:974 RUE VANCHESTEINGMONT-TREMBLANT (secteur ST-JOVITE)Les funérailles suivront ce samedi à 11h en l'église de St-Jovite.Des dons à la Fondation Médicale des Laurentides seraient appréciés.