CLÉROUX, Renée

née Senécal



Le 8 mars 2019 à l'Hôtel-Dieu de Sorel, est décédée à l'âge de 83 ans Renée Senécal, épouse de Michel Cléroux.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Yves (Joy), ses petits-enfants Marie Cécile (Francis), Félix et Sophie; ses frères Jacques (Michelle), Gilles (feu Lucie), sa belle-soeur Lydia (feu Michel) ainsi que d'autres parents et amis.Malgré une santé chancellante, l'infirmière exceptionnelle qu'était Renée a réussi par sa compassion, sa joie de vivre et sa détermination à transmettre à tous ses patients et ses proches, un sentiment de réconfort et d'espoir particulièrement apprécié.La famille recevra vos condoléances au:À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE, QC J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. : (450) 655-6036 - Téléc. : (450) 655-0941le vendredi 29 mars de 14h à 17h et 19h à 21h, le samedi 30 mars de 11h à 13h30.Les funérailles, en présence des cendres, auront lieu le samedi 30 mars à 14h en l'église Sainte-Famille, 560 boul. Marie-Victorin, Boucherville. L'inhumation des cendres aura lieu au printemps 2019.La famille remercie le personnel de l'Hôtel-Dieu de Sorel et du CLSC Gaston Bélanger pour la qualité exceptionnelle des soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Sorel.