DAIGNEAULT

Frère Jean-Charles, S.C.

(Frère Jacques)



À Sherbrooke, le 22 mars 2019, est décédé frère Jean-Charles Daigneault (Frère Jacques), ancien supérieur général de la communauté des Frères du Sacré-Coeur. Il était âgé de 90 ans et 10 mois dont 73 ans de vie religieuse.Outre ses confrères religieux, frère Jean-Charles Daigneault laisse dans le deuil ses soeurs Marguerite (feu Gérald Morin) et Pauline (feu Robert Vallières), son frère Félix (feu Rolande Bolduc), sa belle-soeur Henriette Dupuis (feu Julien), ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces et autres parents et amis. L'a précédé dans l'au-delà son frère Raymond.Conformément à la volonté du défunt, il n'y aura pas d'exposition. Les membres de la communauté et de la famille recevront les condoléances auSherbrooke (arr. Bromptonville)Tél.: 819-846-2738 - Téléc.: 819-846-0074Courriel : secretariat@fsc-canada.comle samedi 30 mars à compter de 14h, jusqu'à l'eucharistie d'adieu qui sera célébrée, en présence des cendres, à 15h au même endroit. La direction des funérailles a été confiée au:STEVE L. ELKAS Inc.4230, BERTRAND-FABI, SHERBROOKE, QcTél: (819)565-1155 - Télec: (819) 820-8872www.steveelkas.com