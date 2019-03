PAQUIN, Marcel



À Montréal, le 14 mars 2019, est décédé M. Marcel Paquin, à l'âge de 99 ans et 8 mois. Il est allé rejoindre ses fils Gilles et Claude Paquin ainsi que son épouse Lorette Bellerose.Il laisse dans le deuil sa conjointe Yolande Laflamme, ses nièces et neveux, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église Sainte-Maria-Goretti, 16228 Terrasse Sainte-Maria-Goretti, Montréal Qc H1A 1Y1, le samedi 30 mars dès 13h, suivi des funérailles à 14h.Votre sympathie peut se témoigner par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.COMPLEXE FUNÉRAIREDES TREMBLES514-498-7682