DESJARDINS, Gabrielle



À Montréal, le 12 décembre 2018, est décédée Gabrielle Desjardins, à l'âge deGabrielle était la benjamine de la famille et la fille de Maria Desjardins et Aldéric Desjardins.Pour les besoins généalogiques, sa fratrie décédée, tous originaires de Sainte-Thérèse, était composée de Joseph (Simone Ladouceur), Raphaël, Jean-Marie, Jean-Marie (Léontine Goyer), Paul-Gérard (Gilberte Racicot), Marie-Anne (Joseph-Louis Pépin), Augustin (Germaine Paradis, Cécile Girard), Thérèse (Robert MacGregor) et d'Antoine (Maria Lebel).Gabrielle était l'ex-épouse d'André Picard.Grand merci à son neveu Jacques Desjardins d'Ottawa pour son soutien précieux envers Gabrielle durant les nombreuses dernières années de sa vie.L'inhumation des cendres, strictement privée, se fera au cimetière Sainte-Thérèse.