BOUCHER, Christiane



À Montréal, le 29 janvier 2019, à l'âge de 69 ans, est décédée Christiane Boucher, fille de feu Eugène Boucher et de feu Agnès Bernier.Partie rejoindre ses 2 frères, Roger (feu Suzanne) et Yves (Jacqueline), elle laisse dans le deuil ses dix frères et soeurs: Gilles (Lise), Lucette (feu Clermont), Ghislaine (Jacques), Françoise (feu Émile), Raymonde (feu Conrad), Line (Jean-Louis), Yoland (Adrienne), Bertrand (Lise), Jocelyn (Hélène) et Michel (Monique), ses deux filleuls, Mathieu (Cherie) et Geneviève (Steeve), ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, neveux et nièces.Une liturgie de la Parole se tiendra le samedi 17 août 2019 à 11h, à l'église de Saint-Marcel. Les condoléances pourront être offertes à la famille à compter de 10h à l'église.La famille sera reconnaissante de dons commémoratifs à la Société canadienne du cancer.