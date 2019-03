NADON, Marcel



De Vimont, le vendredi 15 mars 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Marcel Nadon.Il laisse dans le deuil son épouse Pauline Cousineau, ses enfants Alain (Magalie) et Robert, ses petits-enfants Vanessa (Marc-André), Alexandre (Alexandra), Emmanuelle (Benoît) et Vincent, ses arrière-petites-filles Zoey et Juliette, ses frères André et Raymond (Gisèle), ses beaux-frères André (Shirley) et Jean-Paul ainsi que plusieurs autres très chers parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 28 mars de 14h à 17h et de 19h à 20h30 au:418, BOUL. LABELLEROSEMÈREUn court hommage commémoratif suivra à 20h30.