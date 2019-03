Des lectures qui varient selon les saisons

Avant d’aller voir le 31 mai prochain au théâtre Jean Duceppe Hélas, ce n’est qu’un spectacle d’humour, on vous invite à découvrir l’univers littéraire de l’humo­riste Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques.

Les livres ont pratiquement toujours fait partie de votre vie ?

Les livres étaient effectivement omniprésents chez moi. Comme mes parents étaient professeurs et que je suis né avant Wikipédia, ils conservaient énormément de livres de référence pour monter leurs cours. C’était donc un symbole de connaissance et c’est pourquoi ils m’en donnaient toujours beaucoup à mes fêtes. Ma bibliothèque était plus garnie que la bibliothèque municipale !

Y a-t-il un genre littéraire que vous préférez aux autres ?

Je ne suis malheureusement pas un grand connaisseur de polars ou de science-fiction, mais il est vrai que je lis beaucoup de genres et ça dépend des saisons, littéralement ! L’été, je lis biographies et autofictions. L’automne, je lis plus des essais philosophiques et des romans historiques. L’hiver, ce sont des romans classiques et je réserve la poésie pour le printemps. Et les livres de Ricardo... Ça, c’est tout au long de l’année !

Vous pouvez nous parler des romans que vous avez aimés ?

La trilogie 1984 d’Éric Plamondon fait partie de ces livres qui nous forcent à ralentir nos vies pour les savourer un peu plus. Il s’agit de trois nouvelles à propos de Johnny Weissmuller (le premier Tarzan­­­), Apple et Richard Brautigan qui font des allers-retours entre la vie de ces héros et celle du narrateur, Gabriel Rivages. Je résume très mal, mais je vous assure que c’est savoureux !

L’homme rapaillé de Gaston Miron. Le plus grand livre de notre littérature. La langue québécoise n’a jamais atteint pareils sommets de beauté et de perfection. « Jeune fille plus belle que les larmes qui ont coulé plus qu’averses d’avril... » Après avoir lu ça, comment ne pas se décevoir soi-même lorsqu’on écrit « T full cute » ?

Les Souffrances du jeune Werther, de Goethe. J’ai longtemps pensé que c’était ma biographie non autorisée. Un jour, un ami m’a parlé de ce roman en me disant : « S’acharner à écrire des lettres d’amour pis des poèmes tous les jours pour séduire une fille qui ne veut pas de lui. Pis après ça, aller pleurer dans la nature pis lui envoyer un poème qui dit qu’il a été pleurer dans la nature. Ça ne se peut pas, un gars cave de même ! » Évidemment, j’ai fait semblant d’être d’accord avec lui.

Jubilations vers le ciel, le premier roman de Yann Moix. Ce n’est pas son meilleur (Naissance est plus accompli et Podium plus savoureux), mais c’est le meilleur pour s’immiscer dans l’œuvre de Moix.

La Peste, d’Albert Camus. D’abord, mon rapport à Camus est directement lié au fait que mon grand-père était un ami d’enfance de Camus. On perçoit souvent ce roman comme une métaphore à propos du nazisme et de la résistance. Moi, avec tous ces rats, ces cadavres et cette insalubrité, j’y vois aussi un roman d’horreur pour hypocondriaques. Mais c’est plus riche. En abordant les thèmes de l’isolement dans une collectivité, Camus propose des dilemmes fondamentaux concernant la notion de responsabilité divine par rapport à la responsabilisation humaine. Évidemment, parler de ça dans l’agora de la polyvalente ne m’a pas fait accéder à la popularité.

Récemment, y a-t-il eu un livre que vous avez refermé en disant « Hélas, déjà fini » ?

Mèche de Sébastien B. Gagnon, un mini recueil de poésie qui a remporté le prix des libraires en 2017. C’est une poésie crue et tellement sobre, tellement délicate et bouleversante. On ne peut rester indifférent face à ce recueil qui se lit trop rapidement. Je l’ai lu quatre fois de suite afin de savourer chaque poème. Je défie quiconque de ne pas en faire autant.

Quel est le livre le plus drôle que vous ayez lu ?

J’aimerais beaucoup vous en nommer un francophone... Mais le livre qui m’a le plus fait rire est Bossypants de Tina Fey. Dans le monde de l’humour, Fey se passe de présentation. Bossypants nous offre sa vision très caustique sur sa propre vie, mais aussi sur le métier d’auteur comique. Même s’il n’est pas traduit, c’est un très grand livre pour quiconque s’intéresse à l’humour.

Et celui qui a réussi à vous arracher des larmes ?

N’essuie jamais de larmes sans gants, de Jonas Gardell, lauréat du Prix des libraires en 2018. Ça raconte l’épidémie de sida du début des années 1980 en Suède. On découvre les personnages alors qu’ils sont enfants et on les suit à travers leurs vies sans censure ni complaisance, jusqu’aux lits de mort de certains. C’est écrit avec une telle précision, une telle humanité qu’il est impossible de ne pas s’attacher et pleurer la mort de ceux qui, l’instant de 464 pages, sont devenus des proches.

Vous allez être l’un des porte-parole du Prix des libraires. Parmi les livres en lice, quels sont vos coups de cœur ?

Mes choix et mon emploi du temps ne m’ont malheureusement pas permis de lire énormément de livres cette année. Autrement dit, je n’ai encore eu aucun coup de cœur. Par contre, j’ai très hâte de lire Le Lambeau de Philippe Lançon et très hâte de découvrir Manuel de la vie sauvage de Jean-Philippe Baril Guérard, dont j’aime beaucoup l’humour et les pièces de théâtre.

